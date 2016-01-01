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    С «Лацио» могут снять очки в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус

    Итальянская федерация футбола может наказать «Лацио», если будет доказано, что клуб занимался фальсификациями тестов на коронавирус.

    Римлянам грозит снятие от одного до трех очков в Серии А, пишет Football Italia.

    Ранее «Лацио» сообщил, что Томас Стракоша, Лукас Лейва и Чиро Иммобиле сдали отрицательные тесты на COVID-19, однако проверка УЕФА выявила наличие инфекции в организмах указанных футболистов. Все трое будут допрошены следственной группой федерации.

    • Команда набрала 11 очков в семи турах чемпионата.
    • «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2744

      raritet 2 минуты назад

      У Зенита появилась реальная зацепка. Нужен хороший юрист и очки Лацио могут быть разобраны...

      0
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      Рейтинг: +3990

      Yurok161 1 час назад

      «Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе». Пресс-атташе «Лацио» – о коронавирусе в команде

      2
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