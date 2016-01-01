С «Лацио» могут снять очки в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус

У Зенита появилась реальная зацепка. Нужен хороший юрист и очки Лацио могут быть разобраны...
Итальянская федерация футбола может наказать «Лацио», если будет доказано, что клуб занимался фальсификациями тестов на коронавирус.
Римлянам грозит снятие от одного до трех очков в Серии А, пишет Football Italia.
Ранее «Лацио» сообщил, что Томас Стракоша, Лукас Лейва и Чиро Иммобиле сдали отрицательные тесты на COVID-19, однако проверка УЕФА выявила наличие инфекции в организмах указанных футболистов. Все трое будут допрошены следственной группой федерации.
- Команда набрала 11 очков в семи турах чемпионата.
- «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.