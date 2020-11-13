С «Лацио» могут снять очки в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус

Итальянская федерация футбола может наказать «Лацио», если будет доказано, что клуб занимался фальсификациями тестов на коронавирус.

Римлянам грозит снятие от одного до трех очков в Серии А, пишет Football Italia.

Ранее «Лацио» сообщил, что Томас Стракоша, Лукас Лейва и Чиро Иммобиле сдали отрицательные тесты на COVID-19, однако проверка УЕФА выявила наличие инфекции в организмах указанных футболистов. Все трое будут допрошены следственной группой федерации.