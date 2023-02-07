«Я теперь чемпион АПЛ?». Лейва отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва высказался о возможных санкциях против «Манчестер Сити».
- АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
«Я теперь чемпион АПЛ?» – написал в соцсетях Лейва, выступавший за «Ливерпуль» с 2007 по 2017 год.
Мерсисайдцы становились вторыми после «Сити» в сезонах 2013/14, 2018/19, 2021/22.
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Источник: твиттер Лукаса Лейвы