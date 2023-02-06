⚡️АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансового фэйр-плей

АПЛ в официальном заявлении обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил.

По результатам четырехлетнего расследования в отношении действующего чемпиона Англии АПЛ выявила более 100 нарушений, допущенных «Ман Сити» в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Английская лига утверждает, что в каждом из указанных сезонов «Манчестер Сити» не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба – в частности, о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

В сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и ФФП.

Разбирательство пройдет в закрытом режиме. В случае, если вина «Ман Сити» будет доказана, клубу грозят санкции со стороны лиги.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

«Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

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