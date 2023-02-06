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    ⚡️АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансового фэйр-плей

    АПЛ в официальном заявлении обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил.

    По результатам четырехлетнего расследования в отношении действующего чемпиона Англии АПЛ выявила более 100 нарушений, допущенных «Ман Сити» в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

    Английская лига утверждает, что в каждом из указанных сезонов «Манчестер Сити» не предоставлял точную информацию о финансовом положении клуба – в частности, о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

    В сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и ФФП.

    Разбирательство пройдет в закрытом режиме. В случае, если вина «Ман Сити» будет доказана, клубу грозят санкции со стороны лиги.

    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
    • «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

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    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1337

      сутулая собака и лисы 8 минут назад

      это испортит лучший сезон арсенала.
      чемпионство без боя, это не чемпионство.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1960

      alefreddy 58 минут назад

      как в Италии с Ювой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 часа назад

      КОНЕЦ СВЕТА НАСТУПАЕТ!

      0
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