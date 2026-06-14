Экс-игрок сборной Бразилии раскритиковал игру команды против Марокко

Бывший полузащитник сборной Бразилии Лукас Лейва оценил игру национальной команды в матче с Марокко (1:1) на ЧМ-2026.

«Перед матчем мы говорили о балансе, но Бразилия ни разу не выглядела контролирующей игру в центре поля. Каземиро испытывал небольшие трудности, и именно поэтому его заменили в перерыве.

В атаке Бразилия ни разу не выглядела опасной, они не создали столько моментов, сколько можно было ожидать. В целом это было неудачное выступление, у команды были проблемы с балансом», – сказал Лейва.