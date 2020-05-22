Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nuno Filipe Da Silva - статистика

#7 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Янг Бойз
3 : 0
22.05.2022
Грассхоппер
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
3 : 2
19.05.2022
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Базель
1 : 1
12.05.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
08.05.2022
Сьон
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лугано
1 : 1
30.04.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.04.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
0 : 1
16.04.2022
Грассхоппер
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
2 : 2
09.04.2022
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
1 : 1
02.04.2022
Грассхоппер
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Грассхоппер
2 : 4
20.03.2022
Базель
61' - 90'
66'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
1 : 0
13.03.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Грассхоппер
2 : 4
06.03.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
1 : 2
03.03.2022
Лугано
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Санкт-Галлен
2 : 0
27.02.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
20.02.2022
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
12.02.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
1 : 3
05.02.2022
Цюрих
1' - 65'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
30.01.2022
Грассхоппер
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Базель
2 : 2
19.12.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
12.12.2021
Люцерн
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
0 : 4
05.12.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 1
27.11.2021
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Серветт
3 : 2
21.11.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
06.11.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
1 : 3
31.10.2021
Грассхоппер
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Грассхоппер
3 : 3
23.10.2021
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.10.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Грассхоппер
5 : 2
02.10.2021
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 1
26.09.2021
Сьон
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лугано
1 : 1
23.09.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
1 : 1
11.09.2021
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
1 : 1
29.08.2021
Серветт
63' - 90'
64'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 1
21.08.2021
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Янг Бойз
0 : 0
31.07.2021
Грассхоппер
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
0 : 2
25.07.2021
Базель
79' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+