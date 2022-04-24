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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Грассхоппер - Лозанна-Спорт: обзор матча 24 апреля 2022
Грассхоппер
24.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
37'
Х. Кавабе
72'
А. Зохури (АГ)
90+1'
Б. Болла
5'
С. Кукурузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 3:1!
Б. Болла
Пас отдал
А. Абраши
90'
+1
Замена
А. Сантуш
️️️️
Ф. Момо
88'
Замена
А. Абраши
️️️️
Д. Шмид
78'
76'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
С. Кукурузович
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Зохури
72'
68'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
А. Саншеш
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Л. Бонатини
63'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Г. Моранди
63'
59'
Желтая карточка
А. Требель
Желтая карточка
Х. Кавабе
58'
46'
Замена
Х. Маю
️️️️
T. Coyle
ГОЛ! 1:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
Л. Бонатини
37'
Пенальти не реализован!
Л. Бонатини
37'
35'
Желтая карточка
С. Алакуш
11'
Желтая карточка
T. Coyle
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Кукурузович
Пас отдал
А. Требель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
4-4-2
99
Морейра
34
Аригони
15
Секо
77
Болла
20
Лосли
6
Кавабе
31
Шмид
11
Моранди
24
Херц
9
Бонатини
22
Момо
2-2-5
22
Алакуш
63
Зохури
16
Требель
7
Кукурузович
9
Польеро
51
Хушич
6
10
Саншеш
11
11
Моранди
33
Леньяни
33
Леньяни
11
Моранди
31
Шмид
6
Абраши
6
Абраши
31
Шмид
22
Момо
8
Сантуш
8
Сантуш
22
Момо
9
Бонатини
94
Риаскос
94
Риаскос
9
Бонатини
7
Кукурузович
7
Шпильманн
7
Шпильманн
7
Кукурузович
10
Саншеш
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
10
Саншеш
11
14
Маю
14
Маю
11
Остались в запасе
Грассхоппер
Лозанна-Спорт
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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