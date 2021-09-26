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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Сьон
Грассхоппер - Сьон: обзор матча 26 сентября 2021
Грассхоппер
26.09.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Сьон
30'
Б. Болла
90'
Л. Дзуффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Сьон
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дзуффи
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Б. Болла
87'
Замена
Д. Шмид
️️️️
П. Пушич
81'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Э. Леньяни
81'
78'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Г. Оаро
Замена
Ф. Момо
️️️️
Л. Бонатини
70'
61'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
К. Буа
46'
Замена
Итаитинга
️️️️
Вагнер
Желтая карточка
К. Херц
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Болла
Пас отдал
К. Херц
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Лео Бонатини
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
70
Вагнер
ПВ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
4-2-4
99
Морейра
34
Аригони
77
Болла
33
Леньяни
24
Тоти
24
Херц
70
Пушич
9
Бонатини
20
Лосли
6
Кавабе
9
Сене
4-2-1-3
16
Фаюлу
15
Каваре
39
Сайнтини
52
Весли
6
Сиприано
33
Буа
6
Кейта
70
Вагнер
99
Оаро
2
Шмид
7
Дзуффи
33
Леньяни
19
Ходжа
19
Ходжа
33
Леньяни
70
Пушич
31
Шмид
31
Шмид
70
Пушич
77
Болла
7
7
77
Болла
9
Бонатини
22
Момо
22
Момо
9
Бонатини
70
Вагнер
76
Итаитинга
76
Итаитинга
70
Вагнер
99
Оаро
11
Карлен
11
Карлен
99
Оаро
33
Буа
81
Стоилькович
81
Стоилькович
33
Буа
Остались в запасе
Грассхоппер
Сьон
38
Mateo Matić
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Сьон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
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2 : 1
21.11.2026
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1 : 1
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
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Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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