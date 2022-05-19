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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 19 мая 2022
Грассхоппер
19.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
18'
Н. Лосли
45+1'
Г. Моранди
81'
Ф. Момо
60'
Ж. Квинтийя (П)
87'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Дуа
Пас отдал
Ю. Фон Мос
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
А. Абраши
87'
Желтая карточка
Х. Кавабе
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Момо
81'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Л. Бонатини
80'
Замена
Л. Ли
️️️️
Д. Шмид
80'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Г. Моранди
80'
64'
Замена
К. Дуа
️️️️
M. Kempter
64'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Ф. Шуберт
64'
Замена
В. Руис
️️️️
К. Лунгойи
60'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
А. Морейра
59'
46'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
А. Бесио
ГОЛ! 2:0!
Г. Моранди
Пас отдал
Л. Бонатини
45'
+1
42'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
ГОЛ! 1:0!
Н. Лосли
Пас отдал
Д. Шмид
18'
10'
Желтая карточка
А. Бесио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
4-4-2
99
Морейра
34
Аригони
15
Секо
33
Леньяни
20
Лосли
31
Шмид
6
Абраши
11
Моранди
6
Кавабе
94
Риаскос
9
Бонатини
2-4-3
1
Зиги
15
Кабраль
24
24
Тома
88
Квинтийя
23
Фазлийи
4
Стильхарт
11
Лунгойи
10
Шуберт
23
Бесио
6
Абраши
33
Марграйтер
33
Марграйтер
6
Абраши
31
Шмид
4
Ли
4
Ли
31
Шмид
9
Бонатини
6
Жордау
6
Жордау
9
Бонатини
11
Моранди
22
Момо
22
Момо
11
Моранди
11
Лунгойи
30
Руис
30
Руис
11
Лунгойи
10
Шуберт
21
Гуйемено
21
Гуйемено
10
Шуберт
24
9
Дуа
9
Дуа
24
23
Бесио
81
Фон Мос
81
Фон Мос
23
Бесио
Остались в запасе
Грассхоппер
Санкт-Галлен
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Остались в запасе
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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