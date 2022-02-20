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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 20 февраля 2022
Грассхоппер
20.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
60'
Г. Марграйтер
90+5'
Б. Болла
53'
Джордан (П)
77'
Ф. Мамбимби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
ГОЛ! 2:2!
Б. Болла
Пас отдал
Д. Шмид
90'
+5
86'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Б. Жордау
85'
Замена
S. Jeong
️️️️
Х. Кавабе
85'
84'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ф. Ридер
Желтая карточка
Т. Рибейру
82'
Желтая карточка
Б. Жордау
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
Джордан
Замена
Д. Какури
️️️️
А. Аригони
74'
73'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Э. Фернандес
72'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Херц
63'
61'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
В. Канга
ГОЛ! 1:1!
Г. Марграйтер
Пас отдал
Б. Жордау
60'
55'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Желтая карточка
А. Морейра
53'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Джордан
Желтая карточка
Г. Марграйтер
45'
+1
Желтая карточка
К. Херц
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
33
Марграйтер
77
Болла
34
Аригони
31
Шмид
6
Жордау
24
Херц
22
Момо
16
Рибейру
6
Кавабе
9
Сене
4-3-1-2
1
Расьоппи
6
Фернандес
15
Зесигер
27
Блум
21
Лефор
30
Лаупер
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
9
Канга
24
Херц
6
Абраши
6
Абраши
24
Херц
34
Аригони
8
Какури
8
Какури
34
Аригони
6
Кавабе
77
77
6
Кавабе
6
Жордау
9
Бонатини
9
Бонатини
6
Жордау
32
Ридер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
32
Ридер
6
Фернандес
10
Сулеймани
10
Сулеймани
6
Фернандес
9
Канга
10
Мамбимби
10
Мамбимби
9
Канга
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
7
Кевин Варга
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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