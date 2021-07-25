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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 25 июля 2021
Грассхоппер
25.07.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Базель
54'
Л. Кампана (АГ)
70'
С. Эспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Базель
Желтая карточка
А. Аригони
87'
83'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
С. Эспозито
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
А. Абраши
79'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
П. Пушич
79'
77'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
72'
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Штокер
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
Б. Болла
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Эспозито
Пас отдал
Э. Жегрова
67'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Замена
Д. Шмид
️️️️
Д. Диани
61'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Кампана
Пас отдал
В. Штокер
46'
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
Т. Джака
46'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Малес
Желтая карточка
К. Херц
41'
Желтая карточка
Д. Диани
38'
26'
Желтая карточка
Р. Петретта
Желтая карточка
А. Абраши
22'
21'
Желтая карточка
П. Касами
5'
Желтая карточка
Т. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
47
Фабио Фехр
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Базель
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
3-2-3-2
99
Морейра
24
Тоти
33
Леньяни
33
Марграйтер
34
Аригони
77
Болла
24
Херц
6
Абраши
70
Пушич
28
Диани
9
Кампана
3-4-3
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
18
Петретта
14
Штокер
23
Касами
20
Фрай
34
Джака
19
Малес
19
Кабрал
94
Эспозито
28
Диани
31
Шмид
31
Шмид
28
Диани
77
Болла
23
23
77
Болла
6
Абраши
7
7
6
Абраши
70
Пушич
9
Демхасадж
9
Демхасадж
70
Пушич
19
Малес
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Малес
94
Эспозито
5
Джемерт
5
Джемерт
94
Эспозито
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
34
Джака
88
Квинтийя
88
Квинтийя
34
Джака
14
Штокер
17
Миллар
17
Миллар
14
Штокер
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
47
Фабио Фехр
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
20
Матиас Паласиос
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
47
Фабио Фехр
ЦП
Остались в запасе
20
Матиас Паласиос
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Грассхоппер - Базель
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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