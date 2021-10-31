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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Грассхоппер
Сьон - Грассхоппер: обзор матча 31 октября 2021
Сьон
31.10.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Грассхоппер
47'
А. Гргич (П)
32'
Х. Кавабе
78'
Д. Диани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Грассхоппер
Желтая карточка
Б. Ндойе
90'
+5
89'
Желтая карточка
Л. Бонатини
86'
Замена
️️️️
Э. Леньяни
84'
Желтая карточка
Г. Марграйтер
82'
Замена
Н. Лосли
️️️️
П. Пушич
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Диани
Пас отдал
Х. Кавабе
Пенальти не реализован!
А. Гргич
75'
Замена
С. Ди
️️️️
Л. Дзуффи
72'
Замена
К. Буа
️️️️
М. Тосетти
72'
68'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Д. Шмид
Замена
A.
️️️️
Балтасар
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гргич
47'
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
Д. Шмид
27'
Желтая карточка
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
3-3-4
18
Фикеншер
6
Сиприано
39
Сайнтини
15
Каваре
8
Гргич
23
Тосетти
34
Ндойе
81
Стоилькович
7
Дзуффи
8
Балтасар
76
Итаитинга
4-2-4
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
33
Леньяни
34
Аригони
70
Пушич
31
Шмид
6
Кавабе
28
Диани
9
Бонатини
9
Сене
23
Тосетти
33
Буа
33
Буа
23
Тосетти
7
Дзуффи
20
Ди
20
Ди
7
Дзуффи
8
Балтасар
77
77
8
Балтасар
31
Шмид
7
7
31
Шмид
70
Пушич
20
Лосли
20
Лосли
70
Пушич
Остались в запасе
Сьон
Грассхоппер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Сьон - Грассхоппер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
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0 : 4
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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