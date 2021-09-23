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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Грассхоппер
Лугано - Грассхоппер: обзор матча 23 сентября 2021
Лугано
23.09.2021, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
50'
Г. Марграйтер (АГ)
90+1'
Г. Марграйтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Грассхоппер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Шмид
Пенальти не реализован!
О. Кустодио
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Марграйтер
79'
Желтая карточка
А. Абраши
76'
Замена
П. Пушич
️️️️
Х. Кавабе
69'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Аригони
64'
Замена
А. Абраши
️️️️
Д. Диани
64'
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Л. Кампана
Замена
Y.
️️️️
Р. Циглер
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Марграйтер
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Жан Целар
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
24
Тоти
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-4-3
28
Хайризи
3
Циглер
14
Лаванчи
5
Дапрела
14
Саббатини
34
Гвидотти
7
Факкинетти
10
Кустодио
9
Амура
58
Осигве
11
3-2-5
99
Морейра
34
Аригони
33
Марграйтер
77
Болла
24
Херц
31
Шмид
9
Сене
9
Кампана
6
Кавабе
28
Диани
20
Лосли
3
Циглер
31
31
3
Циглер
34
Аригони
33
Леньяни
33
Леньяни
34
Аригони
9
Кампана
19
Ходжа
19
Ходжа
9
Кампана
28
Диани
6
Абраши
6
Абраши
28
Диани
6
Кавабе
70
Пушич
70
Пушич
6
Кавабе
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Жан Целар
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
38
Mateo Matić
ВР
24
Тоти
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Жан Целар
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
24
Тоти
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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