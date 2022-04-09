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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 09 апреля 2022
Грассхоппер
09.04.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
3-2-3-2
99
Морейра
77
Болла
20
Лосли
15
Секо
33
Леньяни
34
Аригони
6
Кавабе
24
Херц
11
Моранди
77
22
Момо
3-3-4
27
Мюллер
37
Дрегер
10
Шульц
15
Бюрх
17
Фридек
23
Угринич
10
Кампо
6
Симани
30
Яшари
7
Ндиайе
27
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Грассхоппер
Люцерн
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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