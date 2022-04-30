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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Грассхоппер
Лугано - Грассхоппер: обзор матча 30 апреля 2022
Лугано
30.04.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
75'
Д. Саббатини
58'
Л. Бонатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Грассхоппер
Желтая карточка
Ф. Дапрела
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Саббатини
Пас отдал
М. Боттани
75'
72'
Замена
А. Абраши
️️️️
Л. Бонатини
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Валенсуэла
66'
Замена
М. Боттани
️️️️
О. Кустодио
66'
64'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Г. Моранди
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бонатини
Пас отдал
Х. Кавабе
Замена
М. Амура
️️️️
К. Рюгг
57'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Оливье Кустодио
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
3-3-2-1
1
Сайпи
5
16
Валенсуэла
3
Циглер
5
Дапрела
10
Кустодио
27
Рюгг
4
Ловрич
14
Саббатини
9
Целар
4-4-2
99
Морейра
20
Лосли
15
Секо
77
Болла
34
Аригони
6
Кавабе
11
Моранди
31
Шмид
24
Херц
9
Бонатини
22
Момо
16
Валенсуэла
31
Алиседа
31
Алиседа
16
Валенсуэла
27
Рюгг
9
Амура
9
Амура
27
Рюгг
10
Кустодио
10
Боттани
10
Боттани
10
Кустодио
11
Моранди
33
Леньяни
33
Леньяни
11
Моранди
9
Бонатини
6
Абраши
6
Абраши
9
Бонатини
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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