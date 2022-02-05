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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Цюрих
Грассхоппер - Цюрих: обзор матча 05 февраля 2022
Грассхоппер
05.02.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Цюрих
43'
Д. Шмид
47'
А. Сесай
68'
Т. Айегун
83'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Цюрих
Желтая карточка
А. Аригони
90'
+2
89'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
84'
Желтая карточка
А. Сесай
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
К. Херц
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
В. Гнонто
78'
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
78'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
Замена
Д. Какури
️️️️
Х. Кавабе
77'
Замена
Л. Ли
️️️️
Т. Рибейру
77'
68'
ГОЛ! 1:2!
Т. Айегун
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
N. Filipe Da Silva
65'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Л. Бонатини
65'
64'
Желтая карточка
У. Думбия
55'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Б. Омераджич
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Сесай
Пас отдал
У. Думбия
46'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Красники
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
Пас отдал
Б. Болла
43'
33'
Желтая карточка
Б. Красники
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
34
Аригони
33
Леньяни
77
Болла
7
31
Шмид
24
Херц
22
Момо
16
Рибейру
6
Кавабе
9
Бонатини
3-4-1-2
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
4
Омераджич
5
Метс
15
Айегун
7
Красники
19
Маркезано
3
Герреро
28
Бораниясевич
20
Думбия
16
Рибейру
4
Ли
4
Ли
16
Рибейру
6
Кавабе
8
Какури
8
Какури
6
Кавабе
9
Бонатини
6
Жордау
6
Жордау
9
Бонатини
24
Херц
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
24
Херц
7
9
Демхасадж
9
Демхасадж
7
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
4
Омераджич
88
88
4
Омераджич
7
Красники
9
Сесай
9
Сесай
7
Красники
Остались в запасе
Грассхоппер
Цюрих
38
Mateo Matić
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Грассхоппер - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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