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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Лозанна-Спорт - Грассхоппер: обзор матча 17 октября 2021
Лозанна-Спорт
17.10.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
1'
З. Амдуни
8'
К. Пуэртас
80'
К. Пуэртас (П)
67'
Л. Бонатини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Грассхоппер
85'
Замена
Д. Диани
️️️️
К. Херц
85'
Замена
А. Аригони
️️️️
Б. Болла
Желтая карточка
К. Пуэртас
82'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Пуэртас
80'
77'
Желтая карточка
Г. Марграйтер
Замена
Г. Барес
️️️️
J. Geissmann
71'
Желтая карточка
С. Кукурузович
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бонатини
Замена
Т. Сузуки
️️️️
T. Coyle
57'
Вторая желтая
Ф. Чафик
54'
46'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Х. Кавабе
46'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Д. Шмид
Желтая карточка
Ф. Чафик
23'
ГОЛ! 2:0!
К. Пуэртас
8'
6'
Желтая карточка
Б. Болла
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Х. Маю
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
11
Trae Coyle
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кали Сене
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
1-1-5
26
Чафик
14
Маю
21
Пуэртас
11
Амдуни
17
7
Кукурузович
51
Хушич
3-3-4
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
77
Болла
70
Пушич
31
Шмид
24
Херц
9
Бонатини
6
Кавабе
20
Лосли
9
Сене
15
Барес
15
Барес
8
8
11
25
Сузуки
25
Сузуки
11
77
Болла
34
Аригони
34
Аригони
77
Болла
31
Шмид
33
Леньяни
33
Леньяни
31
Шмид
24
Херц
28
Диани
28
Диани
24
Херц
6
Кавабе
9
Кампана
9
Кампана
6
Кавабе
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Грассхоппер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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