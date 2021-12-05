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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Грассхоппер
Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 05 декабря 2021
Санкт-Галлен
05.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Грассхоппер
83'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
83'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
Ш. Демхасадж
82'
Желтая карточка
Г. Марграйтер
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
81'
78'
Замена
А. Сантуш
️️️️
А. Абраши
Замена
К. Витциг
️️️️
П. Суттер
75'
Замена
Д. Якович
️️️️
У. Диаките
75'
64'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Л. Бонатини
64'
Замена
Д. Диани
️️️️
К. Херц
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
В. Руис
62'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
62'
46'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Д. Шмид
Красная карточка
Б. Стильхарт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
16
Лукас Гертлер
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
5-5
1
Зиги
8
23
Фазлийи
30
Руис
4
Стильхарт
16
Гертлер
27
Йуан
6
Суттер
21
17
Диаките
9
Дуа
4-3-3
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
34
Аригони
77
Болла
31
Шмид
24
Херц
6
Абраши
6
Кавабе
9
Бонатини
9
Сене
6
Суттер
7
Витциг
7
Витциг
6
Суттер
30
Руис
21
Гуйемено
21
Гуйемено
30
Руис
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
17
Диаките
32
Якович
32
Якович
17
Диаките
31
Шмид
33
Леньяни
33
Леньяни
31
Шмид
6
Абраши
8
Сантуш
8
Сантуш
6
Абраши
9
Бонатини
9
Кампана
9
Кампана
9
Бонатини
24
Херц
28
Диани
28
Диани
24
Херц
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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