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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 16 апреля 2022
Серветт
16.04.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Грассхоппер
10'
Л. Бонатини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Грассхоппер
Желтая карточка
М. Бауэр
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Сантуш
️️️️
Г. Моранди
90'
+1
Желтая карточка
Б. Жордау
87'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Л. Ли
87'
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Херц
76'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Л. Бонатини
76'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Ф. Момо
73'
Желтая карточка
Ф. Момо
Замена
Р. Ньякосси
️️️️
Б. Кеспедес
63'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
К. Бедья
63'
Желтая карточка
К. Имери
51'
46'
Желтая карточка
Л. Ли
Замена
М. Диалло
️️️️
Н. Вуйоз
46'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
19'
Пенальти не реализован!
К. Имери
18'
16'
Желтая карточка
А. Аригони
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Бонатини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
11
Гиотто Моранди
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
3
Вуйоз
4
Руй
41
23
Сассо
30
Имери
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
23
Роделен
9
Бедья
4-4-2
99
Морейра
15
Секо
4
Ли
77
Болла
34
Аригони
6
Кавабе
24
Херц
31
Шмид
11
Моранди
22
Момо
9
Бонатини
10
Кеспедес
34
Ньякосси
34
Ньякосси
10
Кеспедес
3
Вуйоз
25
Диалло
25
Диалло
3
Вуйоз
9
Бедья
11
Оберлен
11
Оберлен
9
Бедья
4
Ли
7
7
4
Ли
11
Моранди
8
Сантуш
8
Сантуш
11
Моранди
9
Бонатини
6
Жордау
6
Жордау
9
Бонатини
24
Херц
6
Абраши
6
Абраши
24
Херц
22
Момо
94
Риаскос
94
Риаскос
22
Момо
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
38
Mateo Matić
ВР
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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