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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2021
Грассхоппер
06.11.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
26'
А. Аригони
90+3'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
90'
+4
Желтая карточка
У. Гарсия
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
М. Эбишер
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Д. Диани
87'
83'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ф. Ридер
82'
Желтая карточка
Н. Бюрги
Замена
A. Cvetković
️️️️
А. Аригони
74'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
П. Пушич
72'
64'
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
64'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
64'
Замена
Джордан
️️️️
В. Сьерро
35'
Желтая карточка
В. Сьерро
Желтая карточка
Н. Лосли
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Аригони
Пас отдал
П. Пушич
26'
13'
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
24
Тоти
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
2-3-5
99
Морейра
24
Тоти
34
Аригони
24
Херц
31
Шмид
70
Пушич
9
Сене
28
Диани
6
Кавабе
9
Бонатини
20
Лосли
3-5-2
91
Февр
23
Масейрас
5
Бюрги
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
32
Ридер
30
Лаупер
12
Элиа
9
Канга
34
Аригони
2
2
34
Аригони
70
Пушич
33
Леньяни
33
Леньяни
70
Пушич
28
Диани
19
Ходжа
19
Ходжа
28
Диани
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
32
Ридер
10
Сулеймани
10
Сулеймани
32
Ридер
4
Сьерро
9
Джордан
9
Джордан
4
Сьерро
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
38
Mateo Matić
ВР
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
61
Леандро Збинден
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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