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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 02 октября 2021
Грассхоппер
02.10.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
5 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
23'
Л. Бонатини
70'
Б. Болла
85'
Д. Диани
46'
N. Luchinger
54'
К. Дуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
ГОЛ! 3:2!
Д. Диани
85'
Замена
А. Аригони
️️️️
Д. Шмид
76'
73'
Замена
B. Traore
️️️️
К. Дуа
ГОЛ! 2:2!
Б. Болла
70'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Л. Бонатини
68'
Замена
Д. Диани
️️️️
П. Пушич
68'
65'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ф. Шуберт
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Х. Кавабе
59'
Желтая карточка
П. Пушич
58'
55'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Дуа
46'
ГОЛ! 1:1!
N. Luchinger
Пас отдал
К. Дуа
46'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Б. Стильхарт
28'
Желтая карточка
N. Luchinger
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонатини
23'
Желтая карточка
Х. Кавабе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Лео Бонатини
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
77
Болла
24
Херц
31
Шмид
70
Пушич
9
Бонатини
20
Лосли
6
Кавабе
9
Сене
2-4-4
1
Зиги
20
Стержиу
24
16
Гертлер
8
4
Стильхарт
23
Фазлийи
27
Йуан
9
Дуа
0
10
Шуберт
31
Шмид
34
Аригони
34
Аригони
31
Шмид
6
Кавабе
33
Леньяни
33
Леньяни
6
Кавабе
70
Пушич
28
Диани
28
Диани
70
Пушич
9
Бонатини
9
Кампана
9
Кампана
9
Бонатини
4
Стильхарт
21
Гуйемено
21
Гуйемено
4
Стильхарт
10
Шуберт
23
Бесио
23
Бесио
10
Шуберт
9
Дуа
21
21
9
Дуа
Остались в запасе
Грассхоппер
Санкт-Галлен
38
Mateo Matić
ВР
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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