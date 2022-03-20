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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 20 марта 2022
Грассхоппер
20.03.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 4
Завершен
Базель
38'
Х. Кавабе
16'
Л. Миллар
44'
М. Ланг
52'
А. Салаи
79'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Базель
88'
Желтая карточка
В. Штокер
86'
Замена
П. Касами
️️️️
А. Салаи
86'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ндой
Замена
Д. Какури
️️️️
Д. Шмид
80'
79'
ГОЛ! 1:4!
А. Салаи
75'
Замена
В. Штокер
️️️️
Т. Джака
Желтая карточка
N. Filipe Da Silva
66'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Б. Болла
61'
59'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
59'
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Эспозито
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Абраши
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
А. Салаи
44'
ГОЛ! 1:2!
М. Ланг
Пас отдал
С. Эспозито
ГОЛ! 1:1!
Х. Кавабе
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миллар
Пас отдал
Д. Ндой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
77
Болла
15
Секо
33
Марграйтер
31
Шмид
24
Херц
6
Абраши
20
Лосли
6
Кавабе
22
Момо
9
Сене
3-3-2-2
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
15
Тавареш
18
Бюргер
34
Джака
20
Фрай
14
Ндой
17
Миллар
11
Салаи
94
Эспозито
6
Абраши
33
Леньяни
33
Леньяни
6
Абраши
77
Болла
7
7
77
Болла
31
Шмид
8
Какури
8
Какури
31
Шмид
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
11
Салаи
23
Касами
23
Касами
11
Салаи
34
Джака
14
Штокер
14
Штокер
34
Джака
94
Эспозито
19
Малес
19
Малес
94
Эспозито
14
Ндой
11
Фернандеш
11
Фернандеш
14
Ндой
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Грассхоппер - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
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