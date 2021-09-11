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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 11 сентября 2021
Люцерн
11.09.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
3'
С. Сидлер
49'
К. Херц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Грассхоппер
Желтая карточка
И. Ндиайе
87'
82'
Желтая карточка
К. Херц
80'
Желтая карточка
Х. Кавабе
77'
Замена
A. Cvetković
️️️️
Г. Марграйтер
Замена
Й. Верманн
️️️️
К. Гентнер
74'
Замена
В. Тасар
️️️️
С. Кампо
64'
Замена
Н. Чумич
️️️️
М. Шульц
64'
Желтая карточка
Ф. Угринич
62'
59'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
П. Пушич
59'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Ш. Демхасадж
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Херц
Пас отдал
Б. Болла
ГОЛ! 1:0!
С. Сидлер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
66
Давид Домгени
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
19
Флориан Ходжа
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
28
15
Бюрх
24
Сидлер
17
Фридек
4
Гентнер
10
Шульц
10
Кампо
7
Ндиайе
23
Угринич
39
Соргич
3-4-3
99
Морейра
77
Болла
24
Тоти
33
Марграйтер
70
Пушич
31
Шмид
7
24
Херц
28
Диани
20
Лосли
9
Демхасадж
10
Шульц
27
Чумич
27
Чумич
10
Шульц
10
Кампо
27
Тасар
27
Тасар
10
Кампо
4
Гентнер
59
Верманн
59
Верманн
4
Гентнер
33
Марграйтер
2
2
33
Марграйтер
70
Пушич
6
Кавабе
6
Кавабе
70
Пушич
9
Демхасадж
9
Бонатини
9
Бонатини
9
Демхасадж
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
66
Давид Домгени
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
38
Mateo Matić
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
19
Флориан Ходжа
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
66
Давид Домгени
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
19
Флориан Ходжа
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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