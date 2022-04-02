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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 02 апреля 2022
Цюрих
02.04.2022, суббота, 18:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
81'
Ф. Алити
50'
Г. Моранди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Грассхоппер
Желтая карточка
A. Ćorić
90'
+1
81'
Желтая карточка
Н. Лосли
ГОЛ! 1:1!
Ф. Алити
Пас отдал
А. Герреро
81'
79'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Г. Моранди
78'
Желтая карточка
Д. Какури
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
76'
Замена
A. Ćorić
️️️️
У. Думбия
76'
74'
Замена
Д. Какури
️️️️
Ф. Момо
74'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Д. Шмид
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
60'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
60'
Замена
Т. Айегун
️️️️
В. Гнонто
60'
Желтая карточка
Б. Джемаили
57'
57'
Желтая карточка
Д. Шмид
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Моранди
Пас отдал
Ф. Момо
Пенальти не реализован!
А. Маркезано
28'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
2-3-2-3
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
5
Метс
3
Герреро
29
Гнонто
9
Крамер
28
Бораниясевич
20
Думбия
3-3-4
99
Морейра
34
Аригони
15
Секо
77
Болла
24
Херц
31
Шмид
11
Моранди
6
Кавабе
9
Сене
22
Момо
20
Лосли
29
Гнонто
15
Айегун
15
Айегун
29
Гнонто
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
20
Думбия
88
88
20
Думбия
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
31
Шмид
33
Леньяни
33
Леньяни
31
Шмид
22
Момо
8
Какури
8
Какури
22
Момо
11
Моранди
7
7
11
Моранди
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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2 : 1
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0 : 0
10.10.2026
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28.11.2026
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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