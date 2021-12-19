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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 19 декабря 2021
Базель
19.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Грассхоппер
45'
В. Штокер
90+3'
П. Касами
54'
Х. Кавабе
85'
П. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Грассхоппер
Желтая карточка
А. Кабрал
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
П. Касами
90'
+3
90'
+2
Замена
A. Cvetković
️️️️
А. Аригони
90'
+2
Замена
Н. Лосли
️️️️
Д. Диани
89'
Желтая карточка
Ш. Демхасадж
Красная карточка
С. Эспозито
89'
Желтая карточка
Д. Ндой
88'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
88'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Т. Джака
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
П. Пушич
Пас отдал
А. Аригони
Замена
М. Паласиос
️️️️
Л. Миллар
83'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Д. Малес
83'
81'
Желтая карточка
Л. Бонатини
81'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Л. Бонатини
79'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
К. Херц
Замена
С. Эспозито
️️️️
В. Штокер
63'
56'
Желтая карточка
Х. Кавабе
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
К. Херц
50'
Желтая карточка
Д. Диани
46'
Замена
П. Пушич
️️️️
Ф. Ходжа
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
18
Лопес
3
Пельмар
15
Тавареш
23
Касами
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
17
Миллар
19
Кабрал
19
Малес
3-3-4
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
34
Аригони
19
Ходжа
24
Херц
31
Шмид
28
Диани
6
Кавабе
9
Сене
9
Бонатини
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
17
Миллар
20
Паласиос
20
Паласиос
17
Миллар
19
Малес
14
Ндой
14
Ндой
19
Малес
34
Джака
11
Фернандеш
11
Фернандеш
34
Джака
14
Штокер
94
Эспозито
94
Эспозито
14
Штокер
34
Аригони
2
2
34
Аригони
24
Херц
33
Леньяни
33
Леньяни
24
Херц
19
Ходжа
70
Пушич
70
Пушич
19
Ходжа
28
Диани
20
Лосли
20
Лосли
28
Диани
9
Бонатини
9
Демхасадж
9
Демхасадж
9
Бонатини
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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11 сентября
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4 мая
3
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20 октября
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