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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 03 марта 2022
Грассхоппер
03.03.2022, четверг, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Лугано
17'
Ж. Целар
71'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лугано
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Целар
90'
Желтая карточка
M. Maric
Замена
Д. Какури
️️️️
К. Херц
86'
82'
Замена
К. Рюгг
️️️️
З. Ловрич
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Б. Болла
75'
73'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
М. Боттани
71'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
Э. Леньяни
56'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Л. Бонатини
46'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Б. Жордау
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Боттани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
4-3-3
99
Морейра
34
Аригони
33
Марграйтер
4
Ли
77
Болла
6
Жордау
24
Херц
31
Шмид
9
Сене
9
Бонатини
6
Кавабе
4-4-2
1
Сайпи
3
Циглер
14
Лаванчи
5
Дапрела
5
14
Саббатини
4
Ловрич
7
Факкинетти
10
Кустодио
9
Целар
10
Боттани
6
Жордау
33
Леньяни
33
Леньяни
6
Жордау
24
Херц
8
Какури
8
Какури
24
Херц
77
Болла
7
7
77
Болла
9
Бонатини
22
Момо
22
Момо
9
Бонатини
4
Ловрич
27
Рюгг
27
Рюгг
4
Ловрич
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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