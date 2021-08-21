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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 21 августа 2021
Цюрих
21.08.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
10'
А. Маркезано
90+5'
А. Сесай
7'
Г. Марграйтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Грассхоппер
ГОЛ! 2:1!
А. Сесай
Пас отдал
В. Гнонто
90'
+5
88'
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
К. Херц
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Рохнер
85'
Замена
А. Гогиа
️️️️
Б. Красники
70'
Желтая карточка
Ф. Алити
64'
Замена
Р. Польеро
️️️️
М. Ляйтнер
61'
61'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
П. Пушич
49'
Желтая карточка
Л. Кампана
Желтая карточка
М. Криезиу
49'
47'
Вторая желтая
А. Абраши
47'
Желтая карточка
А. Абраши
Желтая карточка
М. Ляйтнер
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Маркезано
Пас отдал
А. Сесай
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марграйтер
Пас отдал
К. Херц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
78
Ляйтнер
19
Маркезано
7
Красники
3
Герреро
9
Сесай
20
Думбия
27
Рохнер
4-3-2
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
77
Болла
34
Аригони
70
Пушич
24
Херц
6
Абраши
9
Кампана
28
Диани
27
Рохнер
29
Гнонто
29
Гнонто
27
Рохнер
7
Красники
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Красники
78
Ляйтнер
9
Польеро
9
Польеро
78
Ляйтнер
24
Херц
23
23
24
Херц
70
Пушич
6
Кавабе
6
Кавабе
70
Пушич
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
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0 : 0
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1 : 1
07.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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