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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Грассхоппер
Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 27 февраля 2022
Санкт-Галлен
27.02.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
7'
Ю. Фон Мос
66'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
90'
+1
Желтая карточка
Б. Болла
Желтая карточка
Б. Тома
87'
74'
Замена
А. Секо
️️️️
Н. Лосли
Замена
А. Янкевиц
️️️️
К. Дуа
67'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
67'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ж. Гуйемено
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Дуа
Пас отдал
М. Маглица
66'
63'
Желтая карточка
Б. Жордау
59'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
К. Херц
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
56'
46'
Замена
S. Jeong
️️️️
Ф. Момо
33'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
А. Абраши
20'
Желтая карточка
А. Абраши
ГОЛ! 1:0!
Ю. Фон Мос
Пас отдал
Б. Тома
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Квадво Дуа
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
2-4-1-3
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
30
Руис
23
Фазлийи
21
Гуйемено
24
Тома
81
Фон Мос
6
Суттер
22
Шмидт
9
Дуа
3-4-3
99
Морейра
34
Аригони
33
Марграйтер
77
Болла
6
Абраши
6
Жордау
24
Херц
31
Шмид
20
Лосли
9
Сене
22
Момо
9
Дуа
45
Янкевиц
45
Янкевиц
9
Дуа
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
21
Гуйемено
10
Шуберт
10
Шуберт
21
Гуйемено
20
Лосли
15
Секо
15
Секо
20
Лосли
22
Момо
77
77
22
Момо
24
Херц
9
Бонатини
9
Бонатини
24
Херц
6
Абраши
6
Кавабе
6
Кавабе
6
Абраши
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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