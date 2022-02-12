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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Лозанна-Спорт - Грассхоппер: обзор матча 12 февраля 2022
Лозанна-Спорт
12.02.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Грассхоппер
28'
Ф. Момо
68'
Ф. Момо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Грассхоппер
Вторая желтая
А. Требель
89'
86'
Желтая карточка
К. Херц
85'
Замена
А. Абраши
️️️️
Х. Кавабе
85'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Ф. Момо
Замена
T. Coyle
️️️️
К. Соу
84'
76'
Замена
Д. Какури
️️️️
Б. Жордау
68'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Момо
65'
Замена
Л. Ли
️️️️
Д. Шмид
Замена
Р. Польеро
️️️️
Ж. Н'Гессан
56'
38'
Желтая карточка
Б. Жордау
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Момо
Пас отдал
Д. Шмид
Желтая карточка
А. Требель
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-1-5
5
Коне
71
Соу
26
Чафик
79
Н'Гессан
25
Сузуки
17
16
Требель
11
Амдуни
11
3-3-4
99
Морейра
77
Болла
33
Марграйтер
34
Аригони
24
Херц
6
Жордау
31
Шмид
9
Сене
22
Момо
6
Кавабе
20
Лосли
71
Соу
11
11
71
Соу
79
Н'Гессан
9
Польеро
9
Польеро
79
Н'Гессан
31
Шмид
4
Ли
4
Ли
31
Шмид
6
Кавабе
6
Абраши
6
Абраши
6
Кавабе
6
Жордау
8
Какури
8
Какури
6
Жордау
22
Момо
9
Бонатини
9
Бонатини
22
Момо
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Грассхоппер
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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