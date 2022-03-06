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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Серветт
Грассхоппер - Серветт: обзор матча 06 марта 2022
Грассхоппер
06.03.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Серветт
41'
К. Херц
53'
Х. Кавабе
36'
К. Имери (П)
44'
А. Шалк
78'
Р. Роделен
90+2'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Серветт
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Р. Роделен
Пас отдал
М. Стеванович
90'
Замена
Т. Валь
️️️️
К. Имери
90'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Т. Конья
Замена
S. Jeong
️️️️
К. Херц
87'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Х. Кавабе
87'
78'
ГОЛ! 2:3!
Р. Роделен
Замена
Д. Шмид
️️️️
Э. Леньяни
72'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Ф. Момо
72'
Замена
Л. Ли
️️️️
А. Аригони
67'
66'
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
66'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
ГОЛ! 2:2!
Х. Кавабе
Пас отдал
Ф. Момо
53'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Шалк
Пас отдал
М. Стеванович
ГОЛ! 1:1!
К. Херц
Пас отдал
Э. Леньяни
41'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Имери
Желтая карточка
К. Херц
35'
21'
Желтая карточка
К. Бедья
Желтая карточка
Ф. Момо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-2-4
99
Морейра
34
Аригони
77
Болла
15
Секо
33
Леньяни
24
Херц
6
Абраши
6
Кавабе
16
Рибейру
22
Момо
9
Сене
2-1-2-5
32
Фрик
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
8
Конья
9
Стеванович
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
9
Бедья
8
Шалк
34
Аригони
4
Ли
4
Ли
34
Аригони
33
Леньяни
31
Шмид
31
Шмид
33
Леньяни
6
Кавабе
11
Моранди
11
Моранди
6
Кавабе
22
Момо
9
Бонатини
9
Бонатини
22
Момо
24
Херц
77
77
24
Херц
8
Конья
26
Бауэр
26
Бауэр
8
Конья
30
Имери
25
Валь
25
Валь
30
Имери
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
Остались в запасе
Грассхоппер
Серветт
38
Mateo Matić
ВР
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
Остались в запасе
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Грассхоппер - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Грассхоппер
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
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