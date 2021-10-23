Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Цюрих
Грассхоппер - Цюрих: обзор матча 23 октября 2021
Грассхоппер
23.10.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Цюрих
17'
Л. Бонатини (П)
27'
Г. Марграйтер
35'
К. Херц
3'
Р. Польеро
10'
Б. Джемаили
66'
Р. Польеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Цюрих
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
Х. Кавабе
90'
87'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
80'
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
Замена
Д. Диани
️️️️
П. Пушич
78'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Л. Бонатини
77'
Желтая карточка
Н. Лосли
76'
66'
ГОЛ! 3:3!
Р. Польеро
Пас отдал
А. Герреро
60'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Красники
Желтая карточка
К. Херц
40'
ГОЛ! 3:2!
К. Херц
Пас отдал
Д. Шмид
35'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Б. Болла
33'
ГОЛ! 2:2!
Г. Марграйтер
Пас отдал
П. Пушич
27'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Бонатини
17'
Желтая карточка
П. Пушич
15'
15'
Желтая карточка
Б. Джемаили
13'
Желтая карточка
М. Криезиу
10'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джемаили
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Польеро
Пас отдал
Б. Омераджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
31
Доминик Шмид
ЦП
19
Флориан Ходжа
ЦП
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Vasilije Janjicic
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
4-2-4
99
Морейра
33
Леньяни
33
Марграйтер
77
Болла
34
Аригони
24
Херц
70
Пушич
9
Сене
20
Лосли
9
Бонатини
6
Кавабе
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
7
Красники
21
Джемаили
3
Герреро
28
Бораниясевич
20
Думбия
9
Польеро
77
Болла
31
Шмид
31
Шмид
77
Болла
6
Кавабе
23
23
6
Кавабе
70
Пушич
28
Диани
28
Диани
70
Пушич
9
Бонатини
9
Кампана
9
Кампана
9
Бонатини
7
Красники
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Красники
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
Остались в запасе
Грассхоппер
Цюрих
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
8
Vasilije Janjicic
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Остались в запасе
8
Vasilije Janjicic
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Грассхоппер - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+