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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 13 марта 2022
Люцерн
13.03.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
2'
Л. Бонатини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Грассхоппер
Замена
И. Ндиайе
️️️️
С. Кампо
84'
75'
Замена
S. Jeong
️️️️
Х. Кавабе
71'
Желтая карточка
А. Аригони
60'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Б. Жордау
60'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Л. Бонатини
52'
Замена
А. Аригони
️️️️
Б. Болла
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Шульц
46'
Желтая карточка
М. Шульц
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Бонатини
2'
1'
Желтая карточка
Х. Кавабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
2-3-5
27
Мюллер
15
Бюрх
37
Дрегер
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
6
Симани
11
23
Угринич
30
Яшари
27
3-4-3
99
Морейра
77
Болла
33
Марграйтер
15
Секо
6
Абраши
24
Херц
6
Жордау
31
Шмид
9
Сене
6
Кавабе
9
Бонатини
10
Шульц
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Шульц
10
Кампо
7
Ндиайе
7
Ндиайе
10
Кампо
77
Болла
34
Аригони
34
Аригони
77
Болла
9
Бонатини
33
Леньяни
33
Леньяни
9
Бонатини
6
Кавабе
77
77
6
Кавабе
6
Жордау
22
Момо
22
Момо
6
Жордау
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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