Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 12 мая 2022
Базель
12.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
84'
С. Эспозито
51'
Б. Риаскос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Грассхоппер
90'
Желтая карточка
А. Морейра
Замена
Р. Петретта
️️️️
Н. Каттербах
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Эспозито
84'
Замена
П. Касами
️️️️
В. Бюргер
80'
80'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Г. Моранди
77'
Вторая желтая
К. Херц
75'
Желтая карточка
К. Херц
74'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
65'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Б. Риаскос
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Джака
62'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
А. Салаи
61'
59'
Желтая карточка
Б. Риаскос
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Риаскос
Пас отдал
А. Аригони
Желтая карточка
А. Пельмар
41'
8'
Желтая карточка
Б. Болла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
11
Гиотто Моранди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
3
Каттербах
3
Пельмар
31
Павлович
18
Лопес
18
Бюргер
34
Джака
20
Фрай
14
Ндой
11
Салаи
94
Эспозито
4-4-2
99
Морейра
77
Болла
15
Секо
20
Лосли
34
Аригони
31
Шмид
6
Абраши
6
Кавабе
11
Моранди
9
Сене
94
Риаскос
3
Каттербах
18
Петретта
18
Петретта
3
Каттербах
18
Бюргер
23
Касами
23
Касами
18
Бюргер
34
Джака
63
Чалов
63
Чалов
34
Джака
11
Салаи
11
Фернандеш
11
Фернандеш
11
Салаи
11
Моранди
6
Жордау
6
Жордау
11
Моранди
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
94
Риаскос
22
Момо
22
Момо
94
Риаскос
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Грассхоппер
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+