Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 22 мая 2022
Янг Бойз
22.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Грассхоппер
7'
К. Фасснахт
77'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
ГОЛ! 2:0!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Ридер
77'
Замена
К. Варга
️️️️
Э. Фернандес
72'
68'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Б. Жордау
62'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Г. Моранди
Замена
А. Аменда
️️️️
М. Камара
61'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Сулеймани
52'
46'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
S. Jeong
46'
Замена
Л. Ли
️️️️
Э. Леньяни
Желтая карточка
К. Масейрас
38'
Желтая карточка
Э. Фернандес
35'
Желтая карточка
К. Фасснахт
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Сулеймани
7'
2'
Желтая карточка
Б. Жордау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
11
Гиотто Моранди
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
3-2-3-2
16
фон Бальмус
6
Фернандес
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
23
Масейрас
10
Сулеймани
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
9
Канга
4-4-2
38
20
Лосли
15
Секо
33
Леньяни
77
Болла
6
Кавабе
6
Жордау
24
Херц
11
Моранди
22
Момо
77
6
Фернандес
7
Варга
7
Варга
6
Фернандес
10
Сулеймани
4
Сьерро
4
Сьерро
10
Сулеймани
5
Камара
12
Аменда
12
Аменда
5
Камара
33
Леньяни
4
Ли
4
Ли
33
Леньяни
77
7
7
77
6
Жордау
8
Сантуш
8
Сантуш
6
Жордау
11
Моранди
94
Риаскос
94
Риаскос
11
Моранди
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Грассхоппер
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+