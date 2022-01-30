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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Грассхоппер
Сьон - Грассхоппер: обзор матча 30 января 2022
Сьон
30.01.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
29'
Ж. Бамерт
69'
Н. Лосли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Грассхоппер
Замена
А. Кабаши
️️️️
Итаитинга
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Аригони
85'
Красная карточка
А. Сантуш
Желтая карточка
Д. Каваре
83'
79'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Э. Леньяни
75'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Х. Кавабе
Замена
М. Тосетти
️️️️
К. Буа
73'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Лосли
69'
66'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Т. Рибейру
64'
Желтая карточка
Н. Лосли
Желтая карточка
Ж. Бамерт
40'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамерт
Пас отдал
А. Гргич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
8
Балтасар
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
29
Тео Бердаес
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Арьян Кабаши
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
4-3-3
18
Фикеншер
6
Сиприано
39
Сайнтини
19
Бамерт
15
Каваре
34
Ндойе
8
Гргич
33
Буа
81
Стоилькович
76
Итаитинга
8
Балтасар
3-2-5
99
Морейра
34
Аригони
77
Болла
33
Леньяни
31
Шмид
24
Херц
9
Сене
9
Бонатини
6
Кавабе
16
Рибейру
20
Лосли
33
Буа
23
Тосетти
23
Тосетти
33
Буа
76
Итаитинга
4
Кабаши
4
Кабаши
76
Итаитинга
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
33
Леньяни
8
Сантуш
8
Сантуш
33
Леньяни
6
Кавабе
7
7
6
Кавабе
16
Рибейру
22
Момо
22
Момо
16
Рибейру
Остались в запасе
Сьон
Грассхоппер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Тео Бердаес
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Тео Бердаес
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Сьон - Грассхоппер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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