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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 31 июля 2021
Янг Бойз
31.07.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
82'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лефор
73'
67'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
А. Абраши
67'
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
П. Пушич
67'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Л. Кампана
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
62'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Шпильманн
62'
51'
Желтая карточка
А. Абраши
46'
Замена
Д. Диани
️️️️
Д. Шмид
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
46'
Желтая карточка
К. Мартинс
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
47
Фабио Фехр
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
3-1-3-1-2
91
Февр
21
Лефор
15
Зесигер
30
Хефти
35
Мартинс
7
Шпильманн
30
Лаупер
20
Эбишер
13
Нгамале
10
Мамбимби
9
Джордан
3-2-4-1
99
Морейра
34
Аригони
77
Болла
33
Леньяни
24
Тоти
2
70
Пушич
31
Шмид
6
Абраши
24
Херц
9
Кампана
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
21
Лефор
25
Гарсия
25
Гарсия
21
Лефор
7
Шпильманн
10
Сулеймани
10
Сулеймани
7
Шпильманн
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
70
Пушич
23
23
70
Пушич
6
Абраши
7
7
6
Абраши
31
Шмид
28
Диани
28
Диани
31
Шмид
9
Кампана
19
19
9
Кампана
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
61
Леандро Збинден
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
38
Mateo Matić
ВР
47
Фабио Фехр
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
47
Фабио Фехр
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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