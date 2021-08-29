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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Серветт
Грассхоппер - Серветт: обзор матча 29 августа 2021
Грассхоппер
29.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
37'
Л. Кампана (П)
20'
Т. Конья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Серветт
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
Л. Кампана
90'
Желтая карточка
Д. Диани
88'
81'
Замена
М. Диалло
️️️️
Д. Оберлен
Замена
П. Пушич
️️️️
Х. Кавабе
78'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Г. Марграйтер
78'
Замена
A. Cvetković
️️️️
Ф. Ходжа
77'
71'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Г. Кюи
66'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Т. Валь
66'
Замена
А. Шалк
️️️️
А. Антунес
Желтая карточка
N. Filipe Da Silva
64'
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Ш. Демхасадж
63'
58'
Желтая карточка
С. Руй
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кампана
37'
36'
Желтая карточка
А. Сотье
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
Пас отдал
Г. Клиши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
20
Ноа Лосли
ЦФ
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
4-2-4
99
Морейра
34
Аригони
24
Тоти
33
Марграйтер
77
Болла
19
Ходжа
24
Херц
6
Кавабе
9
Кампана
9
Демхасадж
28
Диани
4-4-2
32
Фрик
4
Руй
32
Сотье
23
Сассо
3
Клиши
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
10
Кеспедес
99
Кюи
8
Антунес
19
Ходжа
2
2
19
Ходжа
9
Кампана
23
23
9
Кампана
9
Демхасадж
7
7
9
Демхасадж
6
Кавабе
70
Пушич
70
Пушич
6
Кавабе
33
Марграйтер
20
Лосли
20
Лосли
33
Марграйтер
Оберлен
25
Диалло
25
Диалло
Оберлен
25
Валь
23
Роделен
23
Роделен
25
Валь
99
Кюи
11
Оберлен
11
Оберлен
99
Кюи
8
Антунес
8
Шалк
8
Шалк
8
Антунес
Остались в запасе
Грассхоппер
Серветт
38
Mateo Matić
ВР
31
Доминик Шмид
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
31
Доминик Шмид
ЦП
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Грассхоппер - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Грассхоппер
Серветт
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