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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 27 ноября 2021
Грассхоппер
27.11.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
79'
О. Кустодио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Лугано
Желтая карточка
Н. Лосли
90'
+4
87'
Желтая карточка
Ж. Целар
Замена
Л. Кампана
️️️️
П. Пушич
86'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
А. Аригони
86'
79'
ГОЛ! 0:1!
О. Кустодио
Пас отдал
Н. Лаванчи
78'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Кавабе
77'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Шмид
77'
Замена
К. Херц
️️️️
Д. Диани
46'
Желтая карточка
Д. Диани
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
28
Джибриль Диани
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
3-2-5
99
Морейра
34
Аригони
33
Леньяни
24
Тоти
31
Шмид
70
Пушич
6
Кавабе
20
Лосли
9
Бонатини
9
Сене
28
Диани
4-3-3
1
Сайпи
5
14
Лаванчи
3
Циглер
5
Дапрела
14
Саббатини
4
Ловрич
7
Факкинетти
10
Боттани
9
Целар
9
Амура
31
Шмид
77
Болла
77
Болла
31
Шмид
6
Кавабе
8
Сантуш
8
Сантуш
6
Кавабе
28
Диани
24
Херц
24
Херц
28
Диани
70
Пушич
9
Кампана
9
Кампана
70
Пушич
34
Аригони
9
Демхасадж
9
Демхасадж
34
Аригони
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
38
Mateo Matić
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
31
Yuri
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
31
Yuri
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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