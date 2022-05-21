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Никита Коробов
Статистика
Никита Коробов - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1999 (27), Давыдово
#9 | Полузащитник
173 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
25
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3 : 0
16.04.2022
Томь
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
1 : 0
10.04.2022
Спартак-2
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Кубань
2 : 2
06.04.2022
Томь
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
0 : 1
02.04.2022
Енисей
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
2 : 5
26.03.2022
Торпедо
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
1 : 2
20.03.2022
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Томь
1 : 0
12.03.2022
КАМАЗ
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
1 : 5
07.03.2022
Томь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Томь
1 : 1
27.11.2021
Нефтехимик
1' - 72'
15'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
3 : 3
21.11.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
2 : 1
17.11.2021
Томь
1' - 67'
45'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1 : 0
13.11.2021
Велес
34' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Томь
2 : 2
06.11.2021
Факел
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
4 : 0
31.10.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Томь
2 : 1
23.10.2021
Волгарь
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
17.10.2021
СКА-Хабаровск
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
1 : 1
13.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 3
03.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
3 : 1
29.09.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
2 : 1
25.09.2021
Кубань
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
2 : 3
19.09.2021
Томь
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
3 : 3
15.09.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Краснодар-2
2 : 1
11.09.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
КАМАЗ
2 : 1
05.09.2021
Томь
1' - 40'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 1
29.08.2021
Ротор
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
0 : 1
21.08.2021
Томь
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2 : 1
15.08.2021
Акрон
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 2
08.08.2021
Оренбург
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Велес
1 : 0
31.07.2021
Томь
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
2 : 0
24.07.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Металлург Л
3 : 2
11.07.2021
Томь
1' - 31'
16'
31'
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