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Максимилано Пеллегрино
Статистика
Максимилано Пеллегрино - статистика
Завершил карьеру
26 января 1980 (46)
#3 | Защитник
189 см | 83 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
30
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3 : 2
22.05.2011
Чезена
20' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1 : 0
15.05.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 2
08.05.2011
Чезена
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1 : 2
30.04.2011
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
23.04.2011
Чезена
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2 : 2
10.04.2011
Чезена
9' - 90'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
2 : 2
03.04.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 0
19.03.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
12.03.2011
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 3
06.03.2011
Чезена
1' - 54'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1 : 0
27.02.2011
Кьево
15' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0 : 3
13.02.2011
Удинезе
87' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
06.02.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1 : 1
02.02.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
30.01.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 0
23.01.2011
Чезена
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3 : 2
19.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
16.01.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0 : 0
09.01.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 0
18.12.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
0 : 2
05.12.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1 : 1
28.11.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1 : 2
21.11.2010
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 0
13.11.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3 : 1
07.11.2010
Чезена
1' - 41'
30'
41'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0 : 1
31.10.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2 : 1
24.10.2010
Чезена
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1 : 1
17.10.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 0
02.10.2010
Чезена
84' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 4
26.09.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
2 : 0
22.09.2010
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1 : 0
19.09.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2 : 0
11.09.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
0 : 0
28.08.2010
Чезена
1' - 90'
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