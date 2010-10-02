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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Чезена
Удинезе - Чезена: обзор матча 02 октября 2010
Удинезе
02.10.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Чезена
90+3'
М. Бенатиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Чезена
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Д. Пинци
+3
Желтая карточка
А. Абди
Замена
А. Абди
️️️️
К. Асамоа
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
С. Аппиа
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Лауро
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Й. Беналуан
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
4
Бенатиа
22
Исла
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
3-5-1-1
1
Антониоли
5
фон Берген
29
Беналуан
5
Нагатомо
77
Чеккарелли
16
Пароло
18
Колуччи
4
Аппиа
18
Скелотто
15
Джаккерини
81
Богдани
27
Асамоа
22
Абди
22
Абди
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
22
Исла
4
Санчес
4
Санчес
22
Исла
18
Скелотто
6
Лауро
6
Лауро
18
Скелотто
4
Аппиа
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
4
Аппиа
81
Богдани
24
Малонга
24
Малонга
81
Богдани
Остались в запасе
Удинезе
Чезена
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
12
Диего Кавальери
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
12
Диего Кавальери
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Удинезе - Чезена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
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