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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Чезена
Ювентус - Чезена: обзор матча 07 ноября 2010
Ювентус
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Чезена
31'
А. Дель Пьеро (П)
43'
Ф. Квальярелла
87'
В. Яквинта
11'
Л. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Чезена
ГОЛ! 3:1!
В. Яквинта
Пас отдал
Х. Салихамиджич
Замена
А. Родригес
️️️️
Э. Богдани
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
М. Лауро
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Ф. Мело
Замена
Ф. Мело
️️️️
М. Сиссоко
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Э. Богдани
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Маркизио
Вторая желтая
М. Пеллегрино
Желтая карточка
С. Аппиа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
М. Пеллегрино
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хименес
Пас отдал
Э. Скелотто
Желтая карточка
М. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Ювентус
22
Марко Костантино
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
46
Маттео Ливьеро
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
6
Гроссо
4
Соренсен
19
Бонуччи
16
Мотта
3
Пепе
20
Аквилани
10
Маркизио
22
Сиссоко
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
4-4-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
5
фон Берген
3
Пеллегрино
6
Лауро
4
Аппиа
16
Пароло
15
Джаккерини
18
Скелотто
81
Богдани
84
Хименес
22
Сиссоко
30
Мело
30
Мело
22
Сиссоко
Мело
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
Мело
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
18
Скелотто
29
Беналуан
29
Беналуан
18
Скелотто
6
Лауро
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
6
Лауро
81
Богдани
20
Родригес
20
Родригес
81
Богдани
Остались в запасе
Ювентус
Чезена
22
Марко Костантино
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
46
Маттео Ливьеро
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
88
Иван Фатич
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Марко Костантино
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
46
Маттео Ливьеро
ЦП
Остались в запасе
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
88
Иван Фатич
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Ювентус - Чезена
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Олимпико
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