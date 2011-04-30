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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Интер
Чезена - Интер: обзор матча 30 апреля 2011
Чезена
30.04.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Интер
56'
И. Будан
90+2'
Д. Паццини
90+5'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Интер
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Майкон
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Ф. Касерта
Замена
Л. Пианджерельи
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
Д. Малонга
️️️️
И. Будан
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Э. Джаккерини
Желтая карточка
М. Марига
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
Замена
Д. Паццини
️️️️
Г. Пандев
Травма
Г. Пандев
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
ГОЛ! 1:0!
И. Будан
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
И. Будан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Стив фон Берген
ЛЗ
6
Маурицио Лауро
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
26
Фабио Касерта
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
84
Луис Хименес
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
21
Горан Пандев
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-4-1
1
Антониоли
5
фон Берген
6
Лауро
3
Пеллегрино
77
Чеккарелли
26
Касерта
16
Пароло
15
Джаккерини
23
Саммарко
84
Хименес
19
Будан
4-1-2-2-1
12
Кастеллацци
13
Майкон
13
Раноккия
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
8
Мотта
91
Камбьяссо
21
Пандев
9
Это'О
22
Милито
77
Чеккарелли
44
Пианджерельи
44
Пианджерельи
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
29
Беналуан
29
Беналуан
15
Джаккерини
19
Будан
24
Малонга
24
Малонга
19
Будан
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
21
Пандев
11
Паццини
11
Паццини
21
Пандев
Остались в запасе
Чезена
Интер
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Чезена - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая)
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