Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Чезена
Кальяри - Чезена: обзор матча 08 мая 2011
Кальяри
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Чезена
54'
Л. Хименес
84'
Д. Малонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Чезена
Замена
Э. Богдани
️️️️
Л. Хименес
ГОЛ! 0:2!
Д. Малонга
Пас отдал
Э. Джаккерини
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
С. Ланер
️️️️
С. Миссироли
Замена
Д. Малонга
️️️️
И. Будан
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Г. Перицо
ГОЛ! 0:1!
Л. Хименес
Пас отдал
И. Будан
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Замена
П. Саммарко
️️️️
Д. Колуччи
Желтая карточка
М. Канини
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Игнацио Карта
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Бьондини
10
Лаццари
6
Миссироли
99
Аквафреска
26
Рагацу
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
3
Пеллегрино
6
Лауро
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
18
Колуччи
16
Пароло
26
Касерта
19
Будан
84
Хименес
8
Бьондини
10
Кеппелини
10
Кеппелини
8
Бьондини
24
Перицо
15
Ариаудо
15
Ариаудо
24
Перицо
6
Миссироли
4
Ланер
4
Ланер
6
Миссироли
18
Колуччи
23
Саммарко
23
Саммарко
18
Колуччи
19
Будан
24
Малонга
24
Малонга
19
Будан
84
Хименес
81
Богдани
81
Богдани
84
Хименес
Остались в запасе
Кальяри
Чезена
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
33
Игнацио Карта
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
33
Игнацио Карта
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Кальяри - Чезена
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Чезена
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+