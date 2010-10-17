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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Парма
Чезена - Парма: обзор матча 17 октября 2010
Чезена
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Парма
17'
Э. Богдани
28'
К. Дзаккардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Парма
Замена
Анжело
️️️️
Б. Джемаили
Замена
О. Игало
️️️️
Э. Богдани
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Замена
Д. Малонга
️️️️
Л. Хименес
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
М. Пачи
Желтая карточка
Г. Палетта
ГОЛ! 1:1!
К. Дзаккардо
Пас отдал
Ф. Валиани
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 1:0!
Э. Богдани
Пас отдал
Л. Хименес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
29
Беналуан
5
фон Берген
4
Аппиа
18
Скелотто
15
Джаккерини
18
Колуччи
77
Чеккарелли
84
Хименес
81
Богдани
3-2-3-2
83
Миранте
29
Палетта
24
Пачи
18
Гобби
5
Дзаккардо
13
Антонелли
80
Валиани
21
Джемаили
4
Морроне
0
Маркес
86
Божинов
18
Скелотто
26
Касерта
26
Касерта
18
Скелотто
81
Богдани
9
Игало
9
Игало
81
Богдани
84
Хименес
24
Малонга
24
Малонга
84
Хименес
21
Джемаили
6
Анжело
6
Анжело
21
Джемаили
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
Остались в запасе
Чезена
Парма
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Чезена - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Дино Мануцци
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