Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Чезена
Милан - Чезена: обзор матча 23 января 2011
Милан
23.01.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
45'
М. Пеллегрино (АГ)
90+3'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Чезена
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
+3
Замена
Пато
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
К. Аббьяти
Замена
Й. Беналуан
️️️️
П. Деллафьоре
Замена
П. Саммарко
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Будан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Пеллегрино
Желтая карточка
Л. Антонини
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
А. Неста
Травма
А. Неста
Желтая карточка
А. Неста
20'
11'
Желтая карточка
Ф. Касерта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ЛАЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПАЗ
26
Фабио Касерта
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
(К)
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
АП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Милан
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
54
Симоне Кальвано
АП
12
Пато
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Аббьяти
13
Неста
33
Йепес
3
Силва
7
Антонини
20
Абате
90
Амброзини
21
Меркель
70
Робиньо
99
Кассано
11
Ибрагимович
2-2-3-1-2
1
Антониоли
3
Пеллегрино
5
фон Берген
77
Чеккарелли
15
Деллафьоре
26
Касерта
16
Пароло
18
Колуччи
18
Скелотто
19
Будан
24
Малонга
13
Неста
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
13
Неста
99
Кассано
12
Пато
12
Пато
99
Кассано
15
Деллафьоре
29
Беналуан
29
Беналуан
15
Деллафьоре
18
Скелотто
23
Саммарко
23
Саммарко
18
Скелотто
19
Будан
81
Богдани
81
Богдани
19
Будан
Остались в запасе
Милан
Чезена
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
54
Симоне Кальвано
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
54
Симоне Кальвано
АП
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Милан - Чезена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Чезена
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+