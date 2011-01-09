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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Дженоа
Чезена - Дженоа: обзор матча 09 января 2011
Чезена
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Дженоа
Желтая карточка
М. Дестро
Замена
М. Велозу
️️️️
Х. Харджа
Замена
С. Аппиа
️️️️
П. Саммарко
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Будан
Замена
Д. Скулли
️️️️
Б. Янкович
Замена
Ф. Касерта
️️️️
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Чезена
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
6
Лауро
3
Пеллегрино
5
фон Берген
15
Джаккерини
23
Саммарко
18
Колуччи
16
Пароло
77
Чеккарелли
84
Хименес
19
Будан
3-2-3-2
82
Эдуарду
3
Дайнелли
13
Каладзе
4
Кришито
27
Место
13
Рафинья
7
Росси
0
Миланетто
13
Харджа
21
Дестро
7
Янкович
23
Саммарко
4
Аппиа
4
Аппиа
23
Саммарко
16
Пароло
26
Касерта
26
Касерта
16
Пароло
19
Будан
81
Богдани
81
Богдани
19
Будан
13
Харджа
44
Велозу
44
Велозу
13
Харджа
7
Янкович
10
Скулли
10
Скулли
7
Янкович
Остались в запасе
Чезена
Дженоа
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Чезена - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Дино Мануцци
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