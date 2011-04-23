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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Чезена
Болонья - Чезена: обзор матча 23 апреля 2011
Болонья
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Чезена
48'
Э. Джаккерини
84'
Д. Малонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Чезена
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
ГОЛ! 0:2!
Д. Малонга
Пас отдал
Ф. Касерта
Замена
Д. Сантон
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Д. Папони
️️️️
Г. Мудингай
Замена
Д. Малонга
️️️️
Л. Хименес
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
М. Пеллегрино
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Д. Колуччи
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
С. фон Берген
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Буске
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
33
Рубин
90
Портанова
28
Эспозито
3
Бритос
15
Перес
16
Мудингай
14
Делла Рокка
24
Буске
69
Меджиорини
9
Ди Вайо
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
3
Пеллегрино
6
Лауро
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
18
Колуччи
16
Пароло
26
Касерта
81
Богдани
84
Хименес
24
Буске
5
Казарини
5
Казарини
24
Буске
15
Перес
11
Рамирес
11
Рамирес
15
Перес
16
Мудингай
35
Папони
35
Папони
16
Мудингай
15
Джаккерини
18
Сантон
18
Сантон
15
Джаккерини
84
Хименес
24
Малонга
24
Малонга
84
Хименес
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
Остались в запасе
Болонья
Чезена
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
Главный тренер
Альберто Малезани
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Болонья - Чезена
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренато ДальАра
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