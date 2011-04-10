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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Чезена
Палермо - Чезена: обзор матча 10 апреля 2011
Палермо
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Чезена
5'
Я. Куртич
36'
М. Пинилья
90+2'
М. Пароло
90+7'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Чезена
+8
Красная карточка
А. Кальдерони
Желтая карточка
Ф. Ливерани
+8
+7
ГОЛ! 2:2!
Э. Джаккерини
Пас отдал
М. Пеллегрино
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Пинилья
+2
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Красная карточка
П. Саммарко
Красная карточка
С. фон Берген
Желтая карточка
А. Бачинович
Замена
А. Бачинович
️️️️
Ф. Ливерани
Желтая карточка
Д. Колуччи
Замена
Э. Богдани
️️️️
Д. Малонга
Замена
А. Розина
️️️️
Ф. Касерта
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ф. Касерта
ГОЛ! 2:0!
М. Пинилья
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Д. Малонга
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-1-3-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
30
Гоян
6
Кассани
21
Ливерани
27
Куртич
18
Аква
23
Ночерино
10
Микколи
51
Пинилья
4-4-2
1
Антониоли
18
Сантон
27
Фелипе
5
фон Берген
6
Лауро
26
Касерта
16
Пароло
15
Джаккерини
18
Колуччи
24
Малонга
84
Хименес
51
Пинилья
36
Дармиан
36
Дармиан
51
Пинилья
21
Ливерани
25
Бачинович
25
Бачинович
21
Ливерани
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
27
Фелипе
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
27
Фелипе
26
Касерта
27
Розина
27
Розина
26
Касерта
24
Малонга
81
Богдани
81
Богдани
24
Малонга
Остались в запасе
Палермо
Чезена
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
27
Алекс Кальдерони
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Палермо - Чезена
2
3
3
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Ренцо Барбера
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