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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Чезена
Наполи - Чезена: обзор матча 06 февраля 2011
Наполи
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
13'
Э. Кавани
90+1'
Х. Соса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Чезена
+3
Желтая карточка
Л. Хименес
ГОЛ! 2:0!
Х. Соса
Пас отдал
Д. Маскара
+1
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Лавесси
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
Замена
А. Розина
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Гамшик
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
П. Саммарко
️️️️
Ф. Касерта
Желтая карточка
К. Маджо
Травма
Д. Колуччи
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
26
Фабио Касерта
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЛФ
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
РФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
25
Крибари
6
Ароника
27
Сантакроче
18
Суньига
17
Гамшик
8
Йебда
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-3
1
Антониоли
15
Деллафьоре
3
Пеллегрино
5
фон Берген
18
Сантон
16
Пароло
18
Колуччи
26
Касерта
81
Богдани
84
Хименес
15
Джаккерини
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
22
Лавесси
7
Соса
7
Соса
22
Лавесси
17
Гамшик
25
Маскара
25
Маскара
17
Гамшик
26
Касерта
23
Саммарко
23
Саммарко
26
Касерта
16
Пароло
27
Розина
27
Розина
16
Пароло
15
Джаккерини
19
Будан
19
Будан
15
Джаккерини
Остались в запасе
Наполи
Чезена
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Наполи - Чезена
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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