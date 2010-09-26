Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Наполи
Чезена - Наполи: обзор матча 26 сентября 2010
Чезена
26.09.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
48'
М. Пароло
72'
Э. Лавесси
81'
М. Гамшик (П)
88'
Э. Кавани
90'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Наполи
ГОЛ! 1:4!
Э. Кавани
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Замена
Д. Малонга
️️️️
С. Аппиа
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Лауро
Замена
М. Лауро
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
П. Каннаваро
️️️️
С. Крибари
ГОЛ! 1:1!
Э. Лавесси
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
Ф. Касерта
️️️️
М. Пароло
Замена
В. Гаргано
️️️️
Х. Йебда
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-5-1-1
1
Антониоли
5
Нагатомо
3
Пеллегрино
5
фон Берген
18
Колуччи
16
Пароло
4
Аппиа
18
Скелотто
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
81
Богдани
3-5-1-1
16
Де Санктис
25
Крибари
6
Ароника
14
Кампаньяро
18
Суньига
7
Соса
17
Гамшик
24
Пациенца
3
Доссена
8
Йебда
22
Лавесси
15
Джаккерини
6
Лауро
6
Лауро
15
Джаккерини
16
Пароло
26
Касерта
26
Касерта
16
Пароло
4
Аппиа
24
Малонга
24
Малонга
4
Аппиа
25
Крибари
28
Каннаваро
28
Каннаваро
25
Крибари
8
Йебда
5
Гаргано
5
Гаргано
8
Йебда
7
Соса
10
Кавани
10
Кавани
7
Соса
Остались в запасе
Чезена
Наполи
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Чезена - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Наполи
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+